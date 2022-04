Haben Rihanna (34) und A$AP Rocky (33) etwa keine gemeinsame Zukunft? Erst vor wenigen Wochen verkündeten die Sängerin und der Rapper besonders erfreuliche Neuigkeiten: Das Paar erwartet seinen ersten gemeinsamen Nachwuchs. Seit der Babynews wurde die Musikerin auch immer wieder mit praller Babykugel gesichtet. Doch muss die werdende Mutter nun auch noch eine Trennung durchstehen? Das befürchten jedenfalls zahlreiche Fans: Im Netz macht die Nachricht die Runde, RiRi und A$AP seien getrennt!

Laut XXL soll Fashion-Influencer Louis Roma die Gerüchte als Erster in den sozialen Netzwerken gestreut haben. Demnach veröffentlichte der Webstar einen Tweet mit den Worten: "Rihanna und A$AP Rocky haben sich getrennt. Rihanna hat mit ihm Schluss gemacht, nachdem sie ihn beim Fremdgehen mit Schuhdesignerin Amina Muaddi erwischt hat!" Ob an dieser Geschichte etwas Wahres dran ist, ist bisher unklar. Amina und A$AP dürften sich allerdings nicht fremd sein – die Modeschöpferin ist seit längerer Zeit für die Gestaltung der maßgeschneiderten Schuhe in Rihannas Label Fenty verantwortlich.

Zuletzt wurden Rihanna und A$AP am 1. April gesichtet, als die beiden gemeinsam zum Mittagessen in einem Restaurant aßen. Vor drei Tagen tauchte die Bald-Mama dann allein vor der Linse der Paparazzi auf – dabei trug sie sogar eines der Schuhpaare aus ihrer Kollektion. Bleibt abzuwarten, ob sich die werdenden Eltern bald selbst zu den Spekulationen äußern werden.

Getty Images A$AP Rocky und Rihanna im Februar 2022 in Mailand

Action Press / Backgrid A$AP Rocky und Rihanna im Februar 2022

ActionPress Rihanna und A$AP Rocky im Januar 2022

