Kann Céline Bethmann (23) inzwischen über das Drama lachen? Vor wenigen Tagen geriet die einstige Germany's next Topmodel-Gewinnerin in die Schlagzeilen. Der Grund: ihr Liebesleben! Die brünette Schönheit verriet in ihrer Story, ein Date mit Mats Hummels (33) zu haben, und trat damit eine Lawine an Reaktionen los – die darin endete, dass sich das Netz köstlich über Céline, Mats und Co. amüsierte. Jetzt machte die 23-Jährige deutlich: Auch sie nimmt die Thematik offenbar inzwischen mit Humor...

Auf Instagram bat Céline ihre Fans, ein Foto, auf dem sie eine Grimasse zieht, mit einer Bildunterschrift zu versehen. Die Vorschläge teilte sie daraufhin in ihrer Story. Zum Beispiel postete sie die Bildunterschriften "Wenn alle über dein Datingleben reden und du dir nur denkst: Wenn ihr wüsstet", "Wenn du eine DM von seiner Ex kriegst" und "Wenn deine Instastory dafür sorgt, dass ein Fußballspieler auf Twitter trendet".

Auch Mats Hummels selbst schien sehr über den Rummel um seine Person amüsiert zu sein. Besonders die Twitter-Nutzer legten sich ins Zeug, die Thematik humorvoll aufzubereiten. So wurde Mats zum Beispiel nahegelegt, der nächste Bachelor zu werden. Außerdem wurde er als der deutsche Pete Davidson (28) bezeichnet. "Mal ein Kompliment an Twitter! Hab gestern wirklich Tränen lachen müssen ob der geilen Tweets!", schrieb der Fußballer auf der Plattform.

Instagram / celinebethmann Céline Bethmann, April 2022

Instagram / celinebethmann Céline Bethmann beim Abendessen, April 2022

Getty Images Mats Hummels bei dem "Hugo Boss Store Event" in Düsseldorf

