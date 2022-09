Céline Bethmann verrät: Ist sie mit Lukas Bossert zusammen?

Céline Bethmann (24) spricht endlich Klartext! In den vergangenen Wochen wurde die ehemalige Germany's next Topmodel-Siegerin immer wieder mit dem Unternehmer Lukas Bossert gesichtet. Die beiden besuchten sogar gemeinsam die Premiere von "The Gray Man" in Berlin – und wirkten dabei total vertraut. Im Promiflash-Interview bei der Lascana-Show im Rahmen der Berliner Fashion Week klärte die 24-Jährige jetzt auf, ob sie mit dem Hottie zusammen ist. "Er ist einfach ein guter Freund von mir", stellte sie klar.

