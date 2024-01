Turtelfotos gelöscht: Ist Céline Bethmann wieder Single?

Ist Céline Bethmann (25) schon wieder solo? 2022 machte die einstige Germany's Next Topmodel-Gewinnerin mit ihrem Liebesleben auf sich aufmerksam. Damals wurde ihr ein Flirt mit Mats Hummels (35) nachgesagt. Im September des vergangenen Jahres machte das Model dann bekannt, einen neuen Mann an seiner Seite zu haben. Doch nun fehlt von Célines Pärchen-Content im Netz jede Spur – ist es aus mit ihrem Freund Jasper?

Auf Instagram teilte Céline in den vergangenen Monaten immer mal wieder süße Fotos und Videos mit ihrem Schatz. Doch nun fällt auf: Diese sind fast alle verschwunden und die beiden folgen sich auch nicht mehr! Zudem postete die Beauty einen Clip, in dem sie den Gossip Girl-Charakter Chuck Bass als ihren Hintergrund präsentiert. Deutet sie damit etwa an, wieder Single zu sein?

Ende September hatte die 25-Jährige ihren Partner erstmals im Netz gezeigt. Auf einem Foto posierten die beiden zusammen im Fahrstuhl. Auf einem anderen Schnappschuss schaute sie Jasper verliebt an. Zu den Trennungsspekulationen äußert sich die Influencerin bisher noch nicht.

Instagram / celinebethmann Céline Bethmann, einstige "Germany's Next Topmodel"-Gewinnerin

Instagram / celinebethmann Céline Bethmann mit ihrem neuen Freund

Instagram / celinebethmann Céline Bethmann mit ihrem Freund Jasper im September 2023

