Céline Bethmann zeigt erstmals Gesicht ihres neuen Freundes!

Céline Bethmann (25) teilt ihr Liebesglück mit der ganzen Welt! Die einstige Germany's Next Topmodel-Gewinnerin hatte mit ihrem Liebesleben in der Vergangenheit immer wieder für Schlagzeilen gesorgt: Zuerst war die Beauty mit Mats Hummels (34) in Verbindung gebracht worden, dann wurde ihr eine Beziehung mit dem Gastronomen Lukas Bossert nachgesagt. Vor einer Woche gab sie preis, in festen Händen zu sein. Nun zeigt Céline zum ersten Mal das Gesicht ihres Liebsten!

Auf Instagram teilt die 25-Jährige eine Reihe von Schnappschüssen aus ihrem Urlaub in Mailand. Neben Sightseeing, Food Content und Outfit Pics fällt vor allem eines der Bilder auf: Céline fotografiert sich im Fahrstuhl mit ihrem Freund – und zeigt dabei nicht nur erstmals sein Gesicht, sondern gibt auch noch seinen Namen preis: Jasper.

Erst vor wenigen Tagen machte Céline die Beziehung zu dem attraktiven Lockenkopf öffentlich. Im Netz hatte die schöne Brünette ein süßes Pärchenfoto auf dem Lollapalooza-Festival gepostet – das Gesicht ihres Freundes wurde derweil allerdings von ihrem Handy verdeckt.

Instagram / celinebethmann Céline Bethmann mit ihrem Freund Jasper im September 2023

Instagram / celinebethmann Céline Bethmann, einstige "Germany's Next Topmodel"-Gewinnerin

Instagram / celinebethmann Céline Bethmann mit ihrem neuen Freund

