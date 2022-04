Was für ein Schnappschuss von Norman Reedus (53)! Der Schauspieler aus der Horrorserie The Walking Dead ist seit 2016 mit Diane Kruger (45) zusammen. Die beiden teilen jedoch selten Einblicke in ihr Privatleben, auch die gemeinsame Tochter halten sie weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Paparazzi erwischten nun aber den sonst so kamerascheuen Hollywood-Star auf offener Straße: Die Bilder zeigen Norman, der gemeinsam mit seiner Tochter in New York City unterwegs ist!

Die Paparazzifotos zeigen Norman, wie er gemütlich durch die Straßen von New York City schlendert. In Jogginghose, Langarmshirt und Sonnenbrille zieht der 53-Jährige unauffällig durch die Großstadt. Doch der Schauspieler ist nicht allein bei diesem Spaziergang, denn seine Tochter ist auch mit dabei! Die Kleine schiebt der Papa ganz entspannt in einem Kinderwagen vor sich her. Mama Diane wurde dann kurzerhand auch noch per Handy dazu geschalten: Das kleine Mädchen freute sich offenbar sehr darüber und telefonierte ganz fleißig mit ihrer Mutter, während ihr Papa ihr das Smartphone hielt.

Die Schauspielerin und Freundin von Norman kommt ursprünglich aus Niedersachsen. Deshalb wächst ihre Tochter zweisprachig auf. Diane hat in einem Interview mit der Augsburger Allgemeine verraten: "Ich spreche mit ihr auch nur Deutsch." So hat das Mädchen die Möglichkeit, später auch mal nach Deutschland zu gehen.

Getty Images "The Walking Dead"-Star Norman Reedus

Getty Images Norman Reedus auf der New York Comic Con 2019

MEGA Diane Kruger mit ihrer Tochter

