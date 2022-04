So schwer ist der Prozess der künstlichen Befruchtung für Kourtney Kardashian (42) wirklich! Anfang April gaben sie und ihr Verlobter Travis Barker (46) sich das ungültige Ja-Wort. Nun erzählte die TV-Persönlichkeit kürzlich in einem Fernsehinterview, dass der Weg zu einem gemeinsamen Kind mit ihrem Partner wirklich hart sei. Dazu berichtet ein Insider jetzt: Das macht der Babywunsch mit der Beziehung des Paares ...

Geht dem TV-Sternchen die Zeit aus? Kourtney liebe es zwar schwanger zu sein, aber sie sei sich bewusst, dass es dieses Mal schwerer sein kann, ein Kind zu bekommen – äußert sich eine Quelle gegenüber Us Weekly. Der Insider behauptet: "Kourtney hat das Gefühl, dass sie fast das Alter erreicht hat, in dem sie keine Kinder mehr bekommen kann, und dass das jetzt so was wie ihre letzte Chance für ein weiteres Baby sein könnte." Der Kontakt berichtet weiter: "Sie beten für ein Wunder." Das merke man auch der Beziehung der beiden an.

Travis ist selbst schon zweifacher Vater. Obwohl er und die Mutter von drei Kindern einander sehr verbunden sein sollen – und ihre Kinder als gemischte Familie aufziehen – hoffen beide auf gemeinsamen Nachwuchs. Die Quelle betont, wie nahe sich das Paar schon vorher gestanden habe und führt aus: "Travis unterstützt sie bei jedem Schritt. Diese Reise hat ihre Verbundenheit und Liebe füreinander nur noch verstärkt".

Anzeige

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian im August 2021

Anzeige

Getty Images Travis Barker, Schlagzeuger

Anzeige

Getty Images Kourtney Kardashian und Travis Barker bei den Grammys 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de