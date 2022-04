Wer konnte einen Platz in der Top Ten bei DSDS ergattern? Emine Knapczyk und Dominik Simmen hatten das große Glück, ihr großes musikalisches Talent erneut unter Beweis zu stellen. Da der Ex-DSDS-Kandidat Mechito aus dem Rennen genommen werden musste, durfte das Duo im direkten Duell in der ersten Liveshow der Sendung nachrücken und gegeneinander für einen Platz in der Top Ten antreten. Wer konnte sich von den beiden durchsetzen?

Emine und Dominik performten gemeinsam bei DSDS zum Kulthit "Rebell Yell" von Billy Idol (66). Moderator Marco Schreyl (48) verkündete daraufhin, dass Dominik weiterhin im Rennen um den Titel Superstar 2022 ist. Auch die Jury war der Ansicht, dass der Sänger die Nase vorn im Duell hatte. "Ich finde, jemand von euch beiden hat es extrem gut gemacht. Ich würde zu Dominik tendieren", meinte Chefjuror Florian Silbereisen. Auch Gastjuror Thomas Anders (59) fand: "Dominik hat mich von der Stimme einen Ticken mehr überzeugt."

Im Vorfeld machte Dominik bereits gegenüber Promiflash klar, dass er die Chance, in die Top Ten einzuziehen, bestmöglich nutzen wolle. "Ich hau mich jetzt komplett rein, denn ich war schon mal draußen und will das jetzt verhindern. [...] Aber am Ende weiß man auch nie, wer für einen anruft, bisher hatten wir ja noch keine Publikumsentscheidungen. Ich plane aber erst mal damit, dass ich weiterkomme", zeigte sich der Hottie zuversichtlich.

RTL / Stefan Gregorowius Die Kandidaten der ersten DSDS-Liveshow 2022

RTL / Stefan Gregorowius Dominik Simmen, DSDS-Kandidat 2022

Instagram / floriansilbereisen.official Thomas Anders und Florian Silbereisen

