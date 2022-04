Emine Knapczyk und Dominik Simmen haben erst relativ spät von ihrem Glück erfahren! Die Berlinerin und der Kieler waren eigentlich bei DSDS rausgeflogen. Da ihr Konkurrent Mechito gegen die Regeln des Senders verstoßen hatte und die Castingshow daraufhin verlassen musste, darf aber einer von ihnen für den Disqualifizierten in die Top Ten nachrücken. Wer das wird, entscheidet sich in einem Duell in der ersten Liveshow. Darauf konnten sich Emine und Dominik allerdings nicht allzu intensiv vorbereiten: Sie wissen noch gar nicht so lange von ihrer zweiten Chance!

Im Interview mit Promiflash verriet Emine: "Einige Wochen vor der ersten Liveshow kam ein Anruf, ob ich Bock habe. Da meinte ich: 'Ja, klar!' Mir war sofort klar, dass ich das machen möchte, um zu zeigen, wer ich bin." Auch Dominik erzählte, dass ihn die Nachricht recht kurzfristig erreicht habe. Deshalb habe er ein paar ziemlich stressige Wochen hinter sich – zumal er im Vergleich zu den anderen Kandidaten viel nachholen musste. "Ich bin die meiste Zeit seit September davon ausgegangen, dass ich nicht mehr dabei bin", betonte der Rocker.

Sowohl Dominik als auch Emine wollen es unbedingt in die nächste Runde schaffen. Wie genau ihre Chancen stehen, können beide jedoch nicht wirklich einschätzen. "Dieser Auftritt könnte mein letzter sein, aber vielleicht ist es auch der erste…", vermutet Emine. Auch Dominik ist sich nicht ganz sicher. "Am Ende weiß man auch nie, wer für einen anruft. Bisher hatten wir ja noch keine Publikumsentscheidungen. Ich plane aber erst mal damit, dass ich weiterkomme", fasste der 23-Jährige zusammen.

RTL / Stefan Gregorowius Dominik Simmen, DSDS-Teilnehmer 2022

RTL / Stefan Gregorowius Die Kandidaten der ersten DSDS-Liveshow 2022

RTL / Stefan Gregorowius Emine Knapczyk, DSDS-Teilnehmerin 2022

