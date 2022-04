Was hat sich Louis Pisano dabei gedacht? Am vergangenen Samstag wurde das Gerücht in die Welt gesetzt, dass A$AP Rocky (33) seine schwangere Freundin Rihanna (34) mit der Designerin Amina Muaddi betrogen habe. Sowohl Insider als auch Amina wehrten sich gegen die Behauptung. Louis Pisano entpuppte sich als der Influencer, der die Geschichte verbreitet hat. Jetzt entschuldigte er sich bei Rihanna, A$AP Rocky und Co. dafür.

"Gestern Abend habe ich eine dumme Entscheidung getroffen und eine Information getwittert, die ich erhalten hatte", begann Louis mit seinem Entschuldigungstext auf Twitter. Er werde nicht verraten, wer seine ursprüngliche Quelle war, "denn am Ende des Tages habe ich die Entscheidung getroffen, diesen Tweet zu verfassen", meinte die Webbekanntheit. "Daher möchte ich mich in aller Form bei allen Parteien entschuldigen, auf die meine Handlungen und meine unbedachten Tweets Auswirkungen hatten", fuhr er fort.

Louis akzeptiere voll und ganz die Konsequenzen seiner Entscheidung, den Tweet zu verfassen und damit ein Gerücht, das sich wie ein Lauffeuer verbreitet hat, in die Welt zu setzen. Der Influencer plane, eine Auszeit von Twitter zu nehmen, um seine Handlungen zu überdenken. Ob Louis noch ein juristisches Nachspiel droht, ist unklar.

