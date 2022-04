Amira Pocher (29) steht hinter Cathy Hummels (34)! Schon seit längerer Zeit häufen sich die Gerüchte, dass die Moderatorin und Fußballer Mats Hummels (33) kein Paar mehr sein sollen. Nach Flirtgerüchten mit Lisa Marie Straube soll er zuletzt Germany's next Topmodel-Siegerin Céline Bethmann (23) gedatet haben. Seine Frau hat auf die Schlagzeilen recht gelassen reagiert – und auch ein paar lustige Kommentare diesbezüglich im Netz geteilt. Amira findet das bewundernswert – sie schwärmte von Cathys Stärke.

In ihrem Podcast "Die Pochers!" kamen die Let's Dance-Teilnehmerin und ihr Mann Oliver Pocher (44) auch auf die aktuellen News rund um die Hummels zu sprechen. "Cathy hat super reagiert, wie man sie auch kennt. Ich finde, sie hat sehr viel Humor. Sie kann so viel ab, das ist der Wahnsinn", schwärmte die 29-Jährige von der gebürtigen Dachauerin. Von Céline, der angeblichen Datepartnerin des Kickers, hält sie hingegen nicht viel. "Ich bin absolut Team Cathy. Ich hoffe, Mats macht einen großen Bogen um die Frau", stellte Amira klar.

Aber was hat die Österreicherin überhaupt gegen das Model? Ihrer Meinung nach habe es sich in dem Datingdrama nicht korrekt verhalten. Sie hat sogar einen Rat für Céline. "Wenn du einen Typen datest, der in der Öffentlichkeit steht, dann erst mal das Handy in der Tasche lassen, weil dann ist es ja offensichtlich, was die Ambitionen sind – auffallen um jeden Preis. Artikel, Artikel, Artikel", erläuterte sie. Das Verhalten der Influencerin bezeichnete Amira sogar als "respektlos".

Instagram / aussenrist15 Mats und Cathy Hummels

Thomas Burg / ActionPress Amira Pocher, "Let's Dance"-Kandidatin 2022

Getty Images Céline Bethmann bei der Berlin Fashion Week 2022

