Heißt es bei Paulina Ljubas (25) jetzt: Zurück zum Ex? Die Reality-TV-Kandidatin und ihr damaliger Freund Henrik Stoltenberg nahmen an dem Fremdflirt-Format Temptation Island V.I.P. teil – das ging für sie nach hinten los. Nachdem Paulina Henrik betrogen hatte, trennte sich das Paar. Jetzt ist die Influencerin mit Yasin Mohamed (30) zusammen, doch auch da ist der Beziehungsstatus aktuell nicht ganz klar. Jetzt haben Fans eine krasse Vermutung: Bandelt Paulina etwa wieder mit Henrik an?

Unter einem Instagram-Foto von Yasin beteuerten mehrere Follower, Paulina gemeinsam mit Henrik auf einer Party in einer Story gesehen zu haben. "Wieso hängt Paulina wieder mit Hendrik ab?", fragte zum Beispiel ein User schockiert. Inzwischen soll die Sequenz, in der man das Ex-Paar zusammen sieht, wieder gelöscht worden sein. Auf den Kommentar "Was hat sie geritten, da hinzugehen?" reagierte Yasin sogar selbst mit: "Frag ich mich auch."

Darauf reagierten Follower irriert: Warum fragt Yasin Paulina nicht selbst, wenn die beiden noch zusammen sind? "Stimmt, wenn ich absolut happy bin mit meinem Partner, hänge ich auch mit meinem bitterbösen Ex rum und mache alle Bilder raus", war sich ein Nutzer sicher, dass irgendwas gerade bei den beiden im Busch ist.

Instagram / paulina_ljubas Die Reality-TV-Stars Yasin Mohamed und Paulina Ljubas in Dubai

Fabian Blesius / blesius_f Henrik Stoltenberg und Paulina Ljubas im Dezember 2020

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, "Temptation Island V.I.P"-Kandidatin 2021

Glaubt ihr, es ist realistisch, dass Henrik und Paulina wirklich wieder ein Paar werden? Niemals im Leben! Den beiden traue ich alles zu... Abstimmen Ergebnis anzeigen



