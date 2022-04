Wie steht es um die Beziehung von Yasin Mohamed (30) und Paulina Ljubas (25)? Sowohl der Basketballspieler als auch die Reality-TV-Darstellerin haben sich bei Temptation Island nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Yasins Freundin Alicia Costa Pinhero trennte sich noch während der Show von ihm, während Paulina ihren Partner Henrik Stoltenberg in der Sendung betrog. Daraufhin fanden Yasin und Paulina zueinander und schienen zuletzt sehr glücklich zu sein. Doch jetzt fällt auf: Die beiden haben all ihre Pärchenfotos gelöscht.

Nach ihrem Pärchen-Outing schmückten Yasin und Paulinas Accounts auf Instagram einige süße Turtelfotos. Zum Beispiel verbrachte das Paar einen gemeinsamen Urlaub in Dubai. Auf Yasins Profil spekulieren Follower zumindest schon fleißig, ob der Ex-Reality Shore-Kandidat wieder Single sei. "Weil sie bis vor einigen Wochen noch viele gemeinsame Unternehmungen und viel Zeit miteinander verbracht haben und seitdem ist Sendepause. Keine Likes wie früher etc.", fiel einem User auf.

Ende Februar schwärmte Paulina noch in den höchsten Tönen von ihrem Freund. Auf die Frage, was genau sie an Yasin liebe, antwortete sie auf Instagram: "Ich könnte euch jetzt tausend Gründe nennen – aber kurz gesagt, weil er mich sehr glücklich macht."

paulina_ljubas / Instagram Paulina Ljubas im Januar 2022

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas und Yasin Mohamed bei der "Miss Germany"-Wahl 2022

Instagram / yasin__11_ Yasin Mohamed, "Temptation Island"-Kandidat 2021

