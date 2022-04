Zuschauer schwelgen in Erinnerungen. Von 2005 bis 2012 moderierte Marco Schreyl (48) die Musik-Castingshow Deutschland sucht den Superstar. Ende März dieses Jahres hieß es dann: Der gebürtige Erfurter kehrt als Moderator zu DSDS zurück! In der ersten Liveshow der neuen Staffel feierte der 48-Jährige am Samstagabend sein großes Comeback – und Fans freuen sich mega darüber: Sie erinnerten sich daran, wie DSDS in seinen Anfangsjahren war.

"Es fühlt sich ein bisschen wie die goldenen Zeiten von DSDS an – die Bühne, Marco Schreyl, es können Menschen singen", freute sich eine Twitter-Userin. "Mega-geil mit Marco Schreyl und Liveband. Die Sendung war schon tot, aber nun gefällt es mir wieder richtig", teilte ein anderer seine Meinung mit. Viele fühlten sich durch Marcos Anwesenheit in ihre Kindheit und Jugend zurückversetzt, als sie damit begannen, DSDS zu schauen. Andere wünschten sich sogar, für Marco anrufen zu können. "Spoiler: Marco ist sicher im Finale", twitterte RTL daraufhin mit einem Augenzwinkern.

Auch Marco selbst war überrascht davon, dass der Sender ihn als DSDS-Moderator zurückgeholt hat. "Ich hätte tatsächlich nicht gedacht, dass DSDS und Marco Schreyl in diesem Leben noch einmal denselben Weg einschlagen werden", meinte der Hörfunkmoderator gegenüber Bild.

Anzeige

Getty Images Tooske Ragas, Martin Stosch, Lisa Bund, Mark Medlock und Marco Schreyl im Jahr 2007

Anzeige

Getty Images Marco Schreyl im Juli 2020

Anzeige

Getty Images Marco Schreyl bei DSDS im Jahr 2009

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de