Im The Masked Singer-Halbfinale wird er ganz genau hinhören! Am kommenden Samstag ist bereits die vorletzte Folge der aktuellen Staffel zu sehen. Nachdem in der vergangenen Woche die Galax'Sis ihr Kostüm ablegen musste und darunter Joana Zimmer (39) zum Vorschein kam, sind nur noch sechs maskierte Promis im Rennen. Diesen versucht das Rateteam auch vor der Enthüllung auf die Schliche zu kommen – und dieses Mal wird Nico Santos (29) dabei helfen!

Wie auf dem offiziellen Instagram-Account der Show angekündigt wurde, wird sich der 29-Jährige am Samstag die Ehre geben. Neben dem Stamm-Rateteam Rea Garvey (48) und Ruth Moschner (46) rätselt auch der Musiker mit. "Als Coach bei The Voice of Germany muss er immer komplett auf sein Gehör vertrauen", heißt es in der Ankündigung. Ob dem Sänger das von Nutzen sein wird, bleibt abzuwarten.

Die Fans sind aber bereits jetzt aus dem Häuschen. "Das ist ja super, ich freue mich", jubelte ein Follower in der Kommentarspalte. Ein anderer sieht sogar schon die Vorteile, die der Künstler mit ins Rateteam bringt und merkte an: "Endlich jemand, der sagen kann, ob das Spanische beim Ork auf Muttersprachlerniveau ist."

Nico Santos beim Deutschen Radiopreis in Hamburg im September 2019

Nico Santos bei "The Voice of Germany", 2021

Der Ork bei "The Masked Singer"

