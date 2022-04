Travis Barker (46) ehrt seinen verstorbenen Kumpel Taylor Hawkins (✝50) in Form eines Tattoos. Vor wenigen Wochen starb der Schlagzeuger der Foo Fighters überraschend im Alter von gerade einmal 50 Jahren. Auch für den Verlobten von Kourtney Kardashian (42) ist das ein tragischer Verlust. Zu Lebzeiten verband die beiden Drummer-Kollegen eine langjährige Freundschaft. Um sich stets an diese zu erinnern, ließ sich Travis nun sogar ein Tattoo zu Taylors Ehren stechen!

In einem Instagram-Post hielt der 46-Jährige seinen Besuch im Tattoostudio fest. An seinem Fußrücken ließ sich der Musiker einen Falken (auf Englisch: Hawk) verewigen. Dieser spielt auf Taylors Nachnamen an. Neben Bildern des vollendeten Werks und vom Tätowierer bei der Arbeit teilte Travis auch noch ein Foto, das ihn und seinen verstorbenen Kumpel in einem angeregten Gespräch zeigt. Unterstützung im Tattoostudio bekam der Blink-182-Star von seiner zukünftigen Ehefrau Kourtney.

Auch eine andere Freundin des Verstorbenen erschütterte der Todesfall zutiefst. Miley Cyrus (29) erinnerte bei einem ihrer Konzerte an Taylor. Dabei sprach die Künstlerin über gemeinsam erlebte Momente und widmete ihm den Song "Angels Like You", bei dem sie ihre Tränen nicht mehr zurückhalten konnte.

