Bekommt Raf Camora (37) nach so vielen Jahren auf der Bühne etwa noch immer weiche Knie vor seinen Auftritten? Nachdem der Rapper 2019 sein Karriereende angekündigt hatte, feierte er im vergangenen Sommer überraschend sein Comeback. In wenigen Wochen will der Musiker mit seinem Album auch auf Tour gehen und die Fans in Deutschland, Österreich und der Schweiz begeistern. Ist Raf vor den geplanten Auftritten eigentlich immer noch regelmäßig aufgeregt?

"Ich habe es in 15 Jahren nicht geschafft, mir meine Aufregung abzutrainieren", gibt Raphael Ragucci, wie der Künstler mit bürgerlichem Namen heißt, in seiner selbst geschriebenen Biografie Der Pakt zu. Doch nicht die Menschenmenge vor der Bühne lässt den Puls des 37-Jährigen in die Höhe schnellen – sondern die Smartphones der Konzertbesucher! "Handyvideos sind gnadenlos. Selbst der kleinste Ausrutscher landet im Netz", erklärte Raf seine Nervosität.

Mit seinem Kumpel, dem Rapper Bonez MC (36), hat Raf deshalb auch ein Ritual – nämlich den sogenannten Ring-Check. "Wir schlagen unsere identischen Ringe aneinander. Wenn ein lautes ‘Kling’ hörbar ist, wird es eine gute Show", erzählte Raf. Das Ergebnis überlässt der in der Schweiz geborene Sänger aber nie ganz dem Zufall: "Ich gebe mir durch meinen leicht angelernten Aberglauben immer besonders viel Mühe, den Ring zu treffen!"

Instagram / raf_camora Raf Camora, Musiker

Instagram / raf_camora Raf Camora, Musiker

Instagram / bonez187erz Bonez MC und Raf Camora

Hättet ihr gedacht, dass Raf Camora nach so vielen Jahren noch immer nervös auf die Bühne geht?



