Wie stehen Bocc und Carina inzwischen zueinander? Als die 23-Jährige als Granate in die Love Island-Villa eingezogen ist, stach ihr der Mechatroniker direkt ins Auge. Nachdem dieser allerdings lieber an seinem Couple Sandrine festhielt und Carina zurückwies, gingen der Blondine die Nerven durch. Sie fühlte sich an der Nase herumgeführt und im Sprechzimmer kam es zu einem heftigen Zoff. Im Interview mit Promiflash sprachen die beiden über ihr derzeitiges Verhältnis zueinander.

Trotz des Streits gibt es für Bocc offenbar keinen Grund, ein schlechtes Wort über die Bloggerin zu verlieren. "Carina ist eine super Frau, eine super Persönlichkeit – klar auf ihre Art und Weise", hielt der 23-Jährige gegenüber Promiflash fest. Ihm tue es leid, ihr den Korb offenbar nicht deutlich genug übermittelt zu haben. Er habe es verständlich formulieren und offen kommunizieren wollen. "Ich habe es nicht böse gemeint", versicherte der Hesse.

Für Carina scheint die Situation ebenfalls abgehakt zu sein. "Ich bin mir selbst treu geblieben, ich würde immer wieder so reagieren", betonte sie dennoch. Die Influencerin trage nun mal Temperament in sich und lasse das auch raus: "Dafür schäme ich mich nicht."

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", am 21. März um 20:15 Uhr und ab dem 22. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

Anzeige

RTLZWEI/Thomas Reiner "Love Island"-Carina und Bocc beim Einzeldate

Anzeige

Love Island, RTL II Bocc, Kandidat bei "Love Island" 2022

Anzeige

Instagram / carina.nl Carina, "Love Island"-Teilnehmerin 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de