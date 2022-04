Bocc hat die Qual der Wahl! Der Hottie sucht derzeit bei Love Island nach der großen Liebe und hat sich eigentlich auch ein wenig in Sandrine verguckt. Als jedoch eine neue Granate in die Villa der Liebe einzogen ist, wirbelte sie noch einmal alles auf: Denn Carina findet den Mechatroniker ziemlich gut! Jetzt musste Bocc sich entscheiden: Will er lieber Sandrine oder Carina näher kennenlernen?

Nachdem Carina in das Haus gezogen ist, entschied sich die Beauty, mit Bocc auf ein Date zu gehen. Dabei kamen sie ins Gespräch und der 23-Jährige schien auch regelrecht geflasht zu sein: "Sie weiß, wie man einen Mann in seinen Bann ziehen kann!" Doch schlussendlich hat Sandrine mehr das Interesse von Bocc geweckt. "Das Gefühl, was ich bei Sandrine habe, habe ich nicht bei Carina empfunden", gab er ehrlich zu. Im Einzelgespräch machte dann auch die 28-Jährige deutlich, dass sie Bocc von den Männern in der Villa am besten findet.

Am Abend suchte Bocc daraufhin das Gespräch zu Carina, um ihr mitzuteilen, auf wen er sich konzentrieren möchte. Und die war davon alles andere als begeistert! "Ich finde es ein bisschen überraschend und auch fake, um ehrlich zu sein", gab sie im Einzelinterview zu. Daraufhin war sie ziemlich erschüttert und musste den Korb erst einmal verdauen. "Es ist so hart", klagte sie.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", am 21. März um 20:15 Uhr und ab dem 22. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

RTLZWEI/Thomas Reiner "Love Island"-Carina und Bocc beim Einzeldate

RTLZWEI / Thomas Reiner Bocc und Sandrine, "Love Island"-Kandidaten 2022

RTLZWEI Sandrine von "Love Island" Frühling 2022

