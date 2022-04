Als viel beschäftigter Mann hat er nur wenig Zeit für Hobbys! Prinz William (39) wird eines Tages als nächster britischer König auf dem Thron sitzen. Seit er denken kann, wird er auf diese besondere Aufgabe intensiv vorbereitet. Ihm werden immer mehr wichtige Funktionen übertragen. Im März übernahmen er und seine Gattin, Herzogin Kate (40), beispielsweise repräsentative Aufgaben in der Karibik. Dort fiel in der wenigen Freizeit vor allem auf: William liebt die Natur! Dieses Interesse wurde dem Duke quasi in die Wiege gelegt.

In dem Podcast "Climate of Change" verriet der dreifache Vater nun, woher sein Interesse für die Schönheit der Natur kommt. "Ich denke, dass mein Großvater und mein Vater, die beide seit vielen Jahren eine tiefe Leidenschaft und ein großes Interesse für diesen Bereich haben, mein Interesse und meine Neugierde geweckt haben", erklärte William.

Das sei ihm bereits in der Kindheit im Hause Windsor vorgelebt worden. Im Freien gefiel es dem Royal in jungen Jahren offenbar so gut, dass er diese Leidenschaft bis heute in sich trägt. "Ich habe Stunden damit verbracht, auf Bäume zu klettern, Gruben zu graben und alles Mögliche draußen zu tun", erinnerte sich der 39-Jährige.

Getty Images Prinzessin Diana, Prinz Harry, Prinz William und Prinz Charles

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate in Belize im März 2022

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate im März 2022

