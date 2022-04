Claire Holt (33) engagierte sich jetzt gemeinsam mit ihrem Mann für einen guten Zweck! Die Schauspielerin ist seit 2018 mit Andrew Joblon verheiratet. Die beiden sind stolze Eltern zweier Kinder. Vor allem Claire postet immer wieder gerne Bilder mit ihren Schützlingen im Netz, doch ihren Ehemann sieht man dabei eher selten. Deshalb überraschte nun ein Auftritt der beiden auf einer Wohltätigkeitsveranstaltung umso mehr: Claire und Andrew zeigten sich seit Langem wieder zu zweit auf einem Charity-Event für Kinderhilfe in Miami!

Die Darstellerin aus der Serie Vampire Diaries und ihr Mann Andrew unterstützten am vergangenen Wochenende eine Wohltätigkeitsveranstaltung für Kinderhilfe namens Miracles in Miami, wie Just Jared berichtet. Diese Organisation hilft missbrauchten, vernachlässigten und gefährdeten Kindern. Das Thema muss den Eltern vermutlich sehr am Herzen liegen, wie sie durch ihre Anwesenheit vermittelten. Ihr gemeinsames Erscheinen war aber auch ein echter Blickfang für die Fotografen: In einem blauen Hosenanzug ließ sich die Schauspielerin gemeinsam mit ihrem in schwarz gekleideten Mann ablichten. Topgestylt lächelte das Paar in die Kamera.

Die The Originals-Darstellerin ist durch ihre Rolle als Mutter noch einmal aufgeblüht. Die Zeit mit ihren Kindern half der Australierin, sich selbst zu finden und weiterzuentwickeln. Gegenüber dem Online-Magazin Ocean Drive erklärte sie in diesem Zusammenhang: "Jetzt weiß ich, wer ich außerhalb meines Jobs bin."

Getty Images Claire Holt mit Ehemann Andrew Joblon in Miami

Getty Images Claire Holt in Miami

Instagram / claireholt Claire Holt mit ihren beiden Kindern im Mai 2021

