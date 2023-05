Fehlgeburt belastet Claire Holt in ihrer Schwangerschaft!

Kann Claire Holt (34) ihre Schwangerschaft nicht wirklich genießen? Die Blondine sorgte bei den Filmfestspielen in Cannes für einen süßen Wow-Moment: Stolz präsentierte die Schauspielerin auf dem roten Teppich ihren Babybauch und verkündete damit ihre Schwangerschaft. Für die Vampire Diaries-Darstellerin ist es das dritte Kind – zuvor hatte sie jedoch ein Baby verloren. Und diese Fehlgeburt belastet Claire auch in ihrer aktuellen Schwangerschaft.

Das verrät die 34-Jährige nun in ihrem Blog Corner by Claire: "Ich fing an, mir vorzustellen, wer diese kleine Person sein würde und wie sehr ich mich darauf freute, ein weiteres Kind zu bekommen, und dann wurde ich von einer überwältigenden Welle der Angst getroffen." Die werdende Mama sei sicher, dass das etwas mit ihrer schlimmen Erfahrung zu tun habe. Die frühere Fehlgeburt habe sie besonders zu Beginn der Schwangerschaft belastet: "Ich habe mir nie erlaubt, mich zu sehr zu freuen, als ob mich das irgendwie vor dem Schmerz schützen würde, wenn etwas nicht in Ordnung wäre. Es ist eine traurige Art, etwas so Schönes zu erleben!"

Es ist kaum verwunderlich, dass die Fehlgeburt in Claire solche Gefühlt auslöst. Wie die The Originals-Darstellerin vor einigen Jahren verriet, sei der Tod ihres Babys die schlimmste Erfahrung ihres Lebens gewesen und habe zudem Ängste in ihr ausgelöst: "Ich dachte, ich würde niemals in der Lage sein, wieder Kinder zu bekommen!"

Anzeige

Getty Images Claire Holt mit Ehemann Andrew Joblon in Miami

Anzeige

Getty Images Claire Holt im Mai, 2023

Anzeige

Getty Images Claire Holt, 2016 in Beverly Hills

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de