Georgina Fleur (32) machte in den letzten Wochen reichlich Schlagzeilen bezüglich ihrer Beziehung zu ihrem Ex-Freund Kubilay Özdemir. Der Vater ihres Kindes wurde Georgina gegenüber handgreiflich und verpasste ihr ein blaues Auge. Nun versucht sie wieder den normalen Alltag in ihr Leben als Mutter einkehren zu lassen. Besonders ihre Tochter steht für sie an oberster Stelle. Georgina stellt nun klar, wie sie zu dem Thema Stillen steht.

Die Ex-Bachelor-Kandidatin meldet sich in ihrer Instagram-Story mit einem Q&A-Format an ihre Follower zurück. Sie stellt klar, dass sie zurzeit immer noch stillt: "Ich möchte es auch erst mal noch nicht ablegen. So lange mein Baby das gut findet, möchte ich es eigentlich auch beibehalten." Ihre sieben Monate alte Tochter ist besonders in dieser schwierigen Zeit eine wichtige Stütze für sie: "Das ist irgendwie etwas, was uns verbindet", erklärt sie ihren Followern.

Die 32-Jährige macht gerade eine schwere Zeit durch. Das Verhältnis zu ihrem Ex-Freund ist nach der Prügel-Attacke wohl endgültig gebrochen. Daher gewährt sie ihm den Kontakt zu ihrer Tochter auch nicht. Die in Dubai lebende Influencerin verriet auf die Frage einer ihrer Follower auch, dass Kubilay nicht mit in der Geburtsurkunde ihrer gemeinsamen Tochter stehen würde, sondern nur sie alleine.

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleurs Tochter, April 2022

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur und ihre Tochter im März 2022 in Dubai

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur mit ihrer Tochter

