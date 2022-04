Was für ein niedlicher Familientrip! Erst vor wenigen Wochen traten Chrissy Teigen (36) und John Legend (43) mit ihren Kindern Miles (3) und Luna (6) einen ganz besonderen Ausflug an: Geschlossen besuchten sie die Grammys, bei denen der "All Of Me"-Interpret auf der Bühne stand. Dieses Mal waren die vier aber in privater Sache unterwegs: Luna feierte ihren sechsten Geburtstag. Zu diesem Anlass besuchten Chrissy, John und die Kids das Disneyland und sorgten für einen zuckersüßen Anblick!

Auf mehreren Bildern ist die strahlende Familie in dem Vergnügungspark im kalifornischen Anaheim zu sehen. Dabei stand der Tag ganz im Zeichen von Disney: Chrissy trug glitzernde rosa Micky-Maus-Ohren, während sich ihre Tochter als Prinzessin Jasmin verkleiden ließ. Auch die Fahrgeschäfte machten sie gemeinsam unsicher. Mit großen Augen staunten vor allem Miles und Luna über die Attraktionen.

Zudem meldete sich John auf Instagram zum Geburtstag seiner Erstgeborenen. "Ich kann nicht glauben, dass sie schon sechs Jahre alt ist. Ich bin sehr voreingenommen, aber sie ist so wundervoll und ich bin stolz, ihr Papa zu sein", schwärmte der Musiker zu einem Foto der Kleinen.

Chrissy Teigen und ihre Kids bei den Grammys

Chrissy Teigen und John Legend mit ihren Kindern in Disneyland, Anaheim 2022

John Legend mit Töchterchen Luna

