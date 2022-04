Auch an Ostern lassen es die Kardashians richtig krachen! Dass eine Familienfeier bei Kris Jenner (66) und ihren Liebsten immer etwas größer ausfällt, dürfte längst kein Geheimnis mehr sein. An Geburtstagen trumpfen die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheiten beispielsweise regelmäßig auf. Auch für das anstehende Osterfest ließen sich die TV-Stars nicht lumpen – allen voran Oma Kris: Sie organisierte für ihre Enkel eine pompöse Party!

In der Instagram-Story von Tochter Kim Kardashian (41) sind einige Eindrücke der XXL-Veranstaltung zu sehen. Neben zahlreichen Porzellan-Osterhasen hat Kris eine lange Tafel mit Servietten, Eiern und Blumen geschmückt. Doch es kommt noch besser – ihre jüngsten Familienmitglieder haben für das Ostermenü nämlich einen eigenen Kindertisch gedeckt bekommen. Dort warteten unter anderem buntes Geschirr und Pappbecher mit Hasenohren auf die Kleinsten.

Auch das servierte Essen konnte sich definitiv sehen lassen: Platten voller verschiedener Wurst- und Käsesorten, garniert mit Blütenblättern und Früchten, standen für Kris' Gäste bereit. Auf einem anderen Tisch ging es mit Süßspeisen wie Muffins, Keksen und kleinen Törtchen in Osterhasenform weiter. "Wie süß ist meine Mutter bitte?", kam auch Kim in ihren Aufnahmen gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus.

Instagram / kimkardashian Osterdeko bei den Kardashians

Instagram / kimkardashian Osterbüfett bei den Kardashians

Getty Images Kim Kardashian im April 2022

