Das sieht nach Spaß aus! Auf den diesjährigen Daily Front Row Fashion Awards in Los Angeles wurden am Wochenende einige prominente Stylisten, Influencer und Designer geehrt. Neben Shay Mitchell (35), Machine Gun Kelly (31) und Megan Fox (35) stolzierten auch Paris Hilton (41) und Christina Aguilera (41) über den roten Teppich der Verleihung. Für die beiden Freundinnen ging es danach sogar noch weiter. Paris und Christina haben noch bis in die Nacht hinein total ausgelassen gefeiert.

Auf ihren jeweiligen Instagram-Accounts veröffentlichten Paris und Christina am Mittwoch einige Schnappschüsse und Videos in einem gemeinsamen Post – und zeigten ihren Millionen von Followern, wie viel Spaß die langjährigen Freundinnen zusammen hatten. "Immer eine gute Zeit", schrieben die Hotelerbin und die "Genie in a Bottle"-Interpretin zu ihren Einblicken, die die zwei beim ausgelassenen Feiern mit Champagner in einem Restaurant zeigen. Während Paris ein kurzes schwarzes Kleid mit einem strassbesetzten Rückenausschnitt trug, präsentierte sich Christina über den Abend hinweg in zwei verschiedenen Looks. Bevor sie sich in einem schwarzen Kleid mit Megadekolleté auf der Party vergnügte, sah man sie davor in einem langen grünen Ledermantel.

Die Fans der beiden Kult-Blondinen sind total begeistert von den gemeinsamen Partypics der beiden. "Oh mein Gott, meine beiden Idole", "Ich hab diese Freundschaft so vermisst" und "Ihr gebt mir 2000er Vibes" hieß es unter anderem in der Kommentarspalte unter ihrem gemeinsamen Beitrag.

Instagram / parishilton Paris Hilton und Christina Aguilera im April 2022

Getty Images Christina Aguilera im Dezember 2021 in Kalifornien

Getty Images Paris Hilton, It-Girl

