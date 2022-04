Kylie Jenner (24) hat sich an Ostern wohl eine Menge Mühe gegeben! Die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit ist seit wenigen Monaten stolze Mama von zwei Kindern: Im Februar kam ihr kleiner Sohn zur Welt. In diesem Jahr feierten die Unternehmerin und ihr Partner Travis Scott (30) also zum ersten Mal Ostern als vierköpfige Familie. Von ihrem opulenten Osterfest teilte Kylie auch einige Eindrücke mit ihren Fans!

Auf Instagram postete die Beauty eine Menge Fotos ihrer Osterfeier. Offensichtlich feierte der Kardashian-Jenner-Clan gemeinsam – besonders die jüngsten Familienmitglieder kamen dabei offenbar auf ihre Kosten. Kylie sorgte für alles, was das Kinderherz begehrt: Unter anderem durften die Mini-Kardashians Ostereier suchen und Eier bemalen. Dabei scheinen die Kids viel Spaß gehabt zu haben!

Während Kylie zuckersüße Aufnahmen mit ihrer Tochter Stormi (4) postete, durften Fans auch einen kleinen Blick auf ihren Sohn erhaschen: Die 24-Jährige teilte ein Foto, auf dem die Füßchen ihres Sohnemanns zu sehen sind.

Instagram / kyliejenner Stormi Webster an Ostern 2022

Instagram / kyliejenner Kylie Jenners Ostertisch

Instagram / kyliejenner Travis Scott mit seinem Sohn

