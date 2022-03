Sie gönnen sich Mama-Tochter-Zeit! Vor einem Monat brachte Kylie Jenner (24) nach ihrer Tochter Stormi Webster (4) ihr zweites Kind mit On-off-Freund Travis Scott (30) zur Welt. Mit ihrem kleinen Sohn, um dessen Namen sich aktuell noch Gerüchte ranken, kam sie ihrem Traum von der Großfamilie wieder ein Stück näher. Und obwohl der Kleine sicher viel Aufmerksamkeit braucht, ist es der Millionärin anscheinend auch wichtig, ihre Erstgeborene nicht zu vernachlässigen: Jetzt unternahm Kylie einen Ausflug nur mit Stormi.

In ihrer Instagram-Story konnte man das süße Gespann ein wenig bei ihrem Besuch des Bauernmarkts in Los Angeles begleiten. Neben Aufnahmen von frischem Obst und Gemüse teilte Kylie auch einen zuckersüßen Ausschnitt, der Mama und Tochter von hinten Hand in Hand über den Markt schlendernd zeigt. Stormi, in einen weißen Rollkragenpulli und passende Jogginghose gekleidet, hüpft darauf fröhlich neben ihrer Mutter her, die einen langen schwarzen Mantel trägt. Im Hintergrund hört man einen Live-Musiker spielen.

Kylie scheint die Zeit mit ihrer Tochter also bestmöglich nutzen und genießen zu wollen. Nach ihrer zweiten Entbindung im Februar hatte die Unternehmerin nämlich erzählt, dass es ihr aktuell gar nicht so gut gehe: "Nach der Geburt ist es wirklich nicht einfach, es ist wirklich hart. Diese Erfahrung ist härter als mit meiner Tochter. Es ist auch mental und physisch nicht einfach." Sie wolle aufhören, sich selbst so unter Druck zu setzen.

Getty Images Kylie Jenner mit Partner Travis Scott und Tochter Stormi

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner mit ihrer Tochter Stormi

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und ihre Tochter Stormi

