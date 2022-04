David Beckham (46) ist wohl nach wie vor total vernarrt in seine Ehefrau Victoria Beckham (48)! Der ehemalige Profikicker und die Modedesignerin sind nun schon seit über 20 Jahren Mann und Frau – 1999 gab das Paar sich das Jawort. Im Laufe der Jahre haben die beiden vier gemeinsame Kinder bekommen. Nun feierte Vic ihren 48. Geburtstag – zu diesem besonderen Anlass gratulierte auch David seiner Liebsten im Netz!

In seiner Instagram-Story postete der Ex-Fußballer eine Vielzahl von süßen Bildern seiner Ehefrau. Unter anderem teilte er auch eine Aufnahme, auf der Vic beim Sport zu sehen ist – besonders ihr Knackpo kommt dabei zur Geltung. David teilte aber auch ein wunderschönes Pärchenbild der beiden und richtete süße Zeilen an seine Herzdame: "Herzlichen Glückwunsch an die fantastischste Ehefrau, Mutter und Geschäftsfrau. Hab den tollsten Tag, denn du verdienst es", schrieb der 46-Jährige dazu.

Fans freuten sich über die coolen Geburtstagsfotos, die David gepostet hatte, und überbrachten Vic ebenfalls ihre herzlichsten Glückwünsche. "Ihr seid so süß zusammen! Nur das Beste zum Geburtstag, Victoria!", schrieb beispielsweise eine Followerin.

Getty Images David Beckham und Victoria Beckham, 2014 in London

Instagram / davidbeckham Victoria Beckham und David Beckham, 2021

Getty Images David Beckham und Victoria Beckham, 2014 in New York

