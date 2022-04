Kim Virginia Hartung (26) würde wohl nicht darauf wetten, dass Abdu den Temptation Island-Treuetest besteht! Der Rapper und seine Partnerin Jessi stellen sich in dem Fremdflirt-Format der ultimativen Beziehungsprobe und müssen beweisen, dass sie jeglicher Versuchung widerstehen können. Auch Single-Girl Kim versucht in der Männervilla, den Tätowierer zu bezirzen. Abdus Chancen, ihren Verführungskünsten standzuhalten, schätzt Kim im Promiflash-Interview aber nicht unbedingt hoch ein!

Gegenüber Promiflash verrät Kim, dass sie eigentlich erst Interesse an Nikola Glumac gehabt habe – mit Abdu habe sie dann aber eine sehr gute Connection gehabt. Dass der Heilbronner fremdgehen könnte, hält die Brünette für gar nicht so unrealistisch: "Er hat mir von Anfang an gesagt, dass schon Händchenhalten zu viel wäre für seine Freundin. Das hat er bereits in den ersten Tagen gemacht und immer wieder meine Nähe gesucht, weshalb ich denke, dass es da keine Grenzen geben wird. Ein kleiner Vertrauensbruch ist von einem großen nicht weit entfernt", betonte sie. Außerdem habe Abdu bereits in seiner Beziehung Interesse an fremden Frauen gezeigt – in Kims Augen sei das bereits Fremdgehen. Darum sei er sich mit Jessi vermutlich nicht 100-prozentig sicher.

Für Abdus Freundin besteht bislang aber noch kein Grund zur Eifersucht – auch dass ihr Liebster längere Zeit alleine mit Kim in einem Raum war, sieht Jessi entspannt. "Ich bin ein nicht-eifersüchtiger Mensch. Länger Zeit mit jemandem zu verbringen, ob im Zimmer oder woanders, ist für mich vollkommen in Ordnung", erzählte sie Promiflash.

"Temptation Island", dienstags bei RTL+.

Anzeige

RTL / Frank J. Fastner Abdu und Jessi, "Temptation Island"-Kandidaten 2022

Anzeige

RTL / Frank J. Fastner Kim Virginia, "Temptation Island"-Verführerin 2022

Anzeige

RTL / Frank J. Fastner Jessi, "Temptation Island"-Kandidatin 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de