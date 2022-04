Davon träumt wohl jedes kleine Mädchen. Christina Mark ist 17 Jahre jung, TikTok-Star und lebt wahrscheinlich den wahr gewordenen Märchentraum. Denn ihr Vater Chris Mark machte seiner Tochter ein ganz besonderes Geschenk: Er baute für sie und ihre Schwester ein Schloss im Gothic-Style. Andere Kinder bekommen Schlösser im Miniformat als Spielzeug, Christina hingegen ist in einem aufgewachsen. Wie lebt es sich als Real-Life-Prinzessin?

Mit Insider sprach die Web-Bekanntheit über ihre Kindheit in dem Märchenschloss. "Wir haben das Grundstück 2001 gekauft und dann 2003 mit dem Bau begonnen. Bis 2010 war es größtenteils fertig. Als wir jünger waren, haben meine Schwester und ich uns immer als Prinzessinnen verkleidet. Chris wollte einfach, dass unser Traum wahr wird", verriet Christina. Doch anfangs hätte sie es geheim gehalten, weil die Leute sie verurteilten und nur deswegen mit ihr befreundet sein wollten. "Aber da mein Vater so viel Zeit damit verbracht hat, es für unsere Familie zu bauen, wollte ich es in Zukunft vielleicht zu einem Geschäft machen", erzählte die 17-Jährige, die den TikTok-Account des Schlosses mit fast 350.000 Followern führt.

Einige Orte im Schloss haben es dem Teenager besonders angetan. "Es gibt eine Reihe von Merkmalen, die ich liebe, aber das beeindruckendste ist wahrscheinlich die Glaskuppel auf der Spitze. Wenn man oben ist, ist alles aus Glas und man kann drei Stockwerke nach unten sehen, weil auch die drei Stockwerke darunter aus Glas sind", berichtete Christina. Nun will ihr Vater das Haus jedoch verkaufen. "Das macht er, weil meine Schwester auf dem College ist und ich nächstes Jahr aufs College gehe. Wir ziehen aus, und er will nicht allein dort sein, wenn wir es nicht benutzen", erklärt die Influencerin die Entscheidung ihres Vaters.

Instagram / christina.markk Christina Mark, TikTok-Star

Instagram / chrismarkcastle Chris Mark, 2022

Instagram / christina.markk Christina Mark, 2021

