Die Höhle der Löwen kann wirklich ein Mega-Sprungbrett für Gründer sein! Die elfte Staffel der beliebten Start-up-Show ist in vollem Gange und es wurden schon wieder einige vielversprechende Deals abgeschlossen: So investierte Ralf Dümmel (55) in das nachhaltige Haargummi Fairtye und Nils Glagau (46) in die wandelbare Fahrradtasche 2bag. Auch auf lange Sicht können die Vereinbarungen, die in der Show getroffen werden, ein Erfolg sein – und viel Geld einbringen: Diese ehemaligen "Die Höhle der Löwen"-Teilnehmer machen heute Millionen!

In der kommenden dritten Folge gibt es ein Wiedersehen mit Laufmaus – dabei handelt es sich um ergonomisch geformte Griffelemente, die Menschen beim Laufen in ihren Händen halten, was zu einer insgesamt gesünderen Körperhaltung beim Training führen soll. Die Gründer machten 2021 einen Deal mit Nils Glagau und Carsten Maschmeyer (62). "Ich bin total glücklich, etwas Besseres konnte der Laufmaus nicht passieren", schwärmt Horst Schüler gegenüber Vox und verrät: "Inzwischen sind 30.000 Laufmäuse in den Händen von Läufern, Walkern und Wanderern. Umsatzmäßig sind wir bei circa 1,4 Millionen angelangt."

Genauso gut läuft es für das Team von Scooper – ein Energy-Beutelchen für die Mundhöhle. Michael Gueth und Patrik Fuchs ergatterten 2021 einen Deal mit Familienunternehmerin Dagmar Wöhrl (67). "Der Markteintritt war überwältigend. Wir hatten gewisse Erwartungen, aber dass es so erfolgreich wird, damit hatten wir nicht gerechnet", berichten sie stolz. "Wir haben 350.000 Dosen verkauft, das hat einen Handelsumsatz von 1,7 Millionen ergeben." Löwin Dagmar sei furchtbar stolz auf die Jungs.

