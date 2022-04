Bei Nicolas Cage (58) läuft es derzeit richtig gut! Der Schauspieler erwartet sein erstes gemeinsames Kind mit seiner Liebsten Riko Shibata, die er letztes Jahr in einer romantischen Zeremonie geheiratet hat. Der Hollywoodstar hat bereits vier gescheiterte Ehen hinter sich, doch diesmal scheint er tatsächlich seine große Liebe gefunden zu haben. Das Paar kann sich jedenfalls absolut zusammen sehen lassen: Nicolas und Riko schlenderten jetzt gekonnt über den roten Teppich!

Für eine Sondervorführung seines neuen Films "The Unbearable Weight of Massive Talent" spazierte der 58-Jährige schick gekleidet mit seiner Gattin über den Red Carpet und ließ sich vom Blitzlichtgewitter der Fotografen einfangen. Während er in einem klassischen Anzug erschien, trug seine Herzensdame ein bodenlanges Kleid, das ihren Körper locker umspielte. Der Babybauch der 27-Jährigen ist daher nur ansatzweise zu sehen.

Die Turteltauben blicken der Geburt ihres Kindes jedenfalls schon freudig entgegen – und auch ein Name steht schon fest! Da beide das Geschlecht noch nicht wissen, haben sie sich direkt auf zwei Alternativen geeinigt: Wenn es ein Mädchen wird, soll es Lennon Augie heißen, wird es ein Junge, lautet der Namen Akira Francesco. Das verriet Nicolas jetzt im Interview mit GQ.

LRNYC / MEGA Nicolas Cage und Riko Shibata

Getty Images Riko Shibata and Nicolas Cage in Los Angeles

LRNYC / MEGA Nicolas Cage und Riko Shibata im März 2020

