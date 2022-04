Was ist denn bei Daniela Katzenberger (35) und Jennifer Frankhauser (29) los? Erst seit wenigen Tagen ist es offiziell: Jenny und ihr Partner erwarten ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Die Geburt ihres Babys können die werdenden Eltern kaum noch abwarten – auch Oma Iris Klein (54) ist schon völlig aus dem Häuschen. Von Schwester Dani hörte man hingegen noch nichts – und jetzt kommt der Knaller: Die beiden Schwestern sind sich sogar in den sozialen Netzwerken entfolgt!

Wer die Follower-Listen der beiden TV-Bekanntheiten bei Instagram gut im Blick hat, dem dürfte aufgefallen sein, dass sowohl Jenny ihrem Familienmitglied Dani nicht mehr folgt und auch umgekehrt sieht es genauso aus. Was ebenfalls feststeht: Während Jenny die freudigen Babynews verkündete, befand sich Dani gerade in einer spontanen Netz-Pause. Doch auch nach ihrer Rückkehr auf Social Media verlor die Kult-Blondine noch kein Wort über das erwartete neue Familienmitglied. Herrscht da etwa dicke Luft?

Welche Gründe hinter dem Entfolgen der beiden stecken, sind allerdings unklar. Ob sich da gerade etwa der nächste Streit anbahnt? Auf ihre Liebsten scheint Dani aktuell offenbar ohnehin nicht sonderlich gut zu sprechen zu sein. In einer aktuellen Fragerunde stellte die gebürtige Pfälzerin beispielsweise klar, dass sie zwar verstehe, wenn ihre Familie nicht auf sie als Persönlichkeit des öffentlichen Lebens reduziert werden möchte: "Aber ganz ehrlich – und ich lass mir da auch nicht die Gosch verbieten – ist es ja jetzt nicht so, als ob meine Familie nix davon hätte. Fettes Sorry, aber ist ja so!"

Instagram / jenny_frankhauser Jennifer Frankhauser und Daniela Katzenberger

Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca, RTL2 Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, TV-Gesicht

