Anne Wünsche (30) musste Schreckliches durchstehen. Die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin wurde vor zwei Wochen mitten in der Nacht durch das Gebell ihres Hundes wach und merkte, dass etwas nicht stimmte: Ihr Trockner hat Feuer gefangen. In voller Angst nahm sie ihre beiden Töchter Miley und Juna und floh nach draußen: Dabei war Anne offenbar so durcheinander, dass sie sogar die Nummer der Feuerwehr vergaß!

Auf YouTube packte die Influencerin ausführlich über den Vorfall mitten in der Nacht aus. "Ich habe nicht einmal mehr gewusst, wie die Nummer von der Feuerwehr ist", erklärte sie aufgelöst. Das zeigte schon, wie sehr der Brand in ihrer Wohnung sie mitgenommen hat: "Ich musste die Nummer von der Feuerwehr googeln, peinlich!" Als sie dann jedoch den Notruf gewählt hat, ging alles ganz schnell und die 30-Jährige konnte sich auf ihre Kinder konzentrieren.

"Nach dem Auflegen habe ich erst mal meine Kinder in den Arm genommen und gesagt, wir schaffen das", schilderte sie weiter. Daraufhin kamen auch schon Feuerwehr, Krankenwagen und Polizei angerückt, um das Feuer zu löschen und die Familie zu versorgen. Anne durfte dann noch einmal kurz in die Wohnung, um ein paar Sachen zu packen, woraufhin sie die Nacht in einem Hotel verbrachten.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihren Töchtern Juna und Miley

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im März 2022

Instagram / anne_wuensche Influencerin Anne Wünsche

