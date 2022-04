Damit haben wohl die wenigsten gerechnet! Am Samstag flimmerte die erste Liveshow von DSDS 2022 über die Bildschirme. Nach einem Duell zwischen den Wackelkandidaten Emine und Dominik stand dann endgültig die Top Ten fest: Emine konnte sich nicht gegen den Blondschopf durchsetzen und ist rausgeflogen. Dabei bekam sie im Casting von Juror Toby Gad (54) die goldene CD und galt somit zu seinen Favoriten. Doch auch zwei andere Nachwuchstalente mit goldener CD sind nach ihren Performances ausgeschieden!

Wenn man im Casting die goldene CD von der Jury kriegt, überspringt man die Runden in Deutschland und darf sofort in den Auslandsrecall einziehen. Eine echte Ehre, die auch Abigail und Domenico zuteil wurde. Erstere erhielt die CD von Florian Silbereisen (40) und Ilse DeLange (44) vergab ihre an Domenico. Beide Sänger schafften es zwar bis in die Top Ten, doch dann war Schluss: Sie bekamen die wenigsten Zuschaueranrufe. Einige Fans der Show sowie ihre Konkurrenten waren geschockt über die Entscheidung – immerhin gehörten die beiden zu den Favoriten.

Aber wie fühlt es sich an, eine goldene CD von der Jury zu bekommen? "Ich habe nie gedacht, dass ich deswegen besser bin als die anderen. Man kann auch mit einer goldenen CD rausfliegen", prophezeite Emine noch vor der Show im Promilfash-Interview.

RTL / Stefan Gregorowius Domenico Tarantino, DSDS-Kandidat 2022

RTL / Stefan Gregorowius Abigail "Abi" Campos bei DSDS

RTL / Stefan Gregorowius Emine Knapczyk beim DSDS-Casting

