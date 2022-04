Tammy Hembrow (27) lässt ordentlich die Seele baumeln! Seit Dezember des vergangenen Jahres ist es offiziell: Die Influencerin und ihr Verlobter erwarten ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs – für die Beauty ist es nach Söhnchen Wolf und Töchterchen Saskia aus ihrer vorherigen Beziehung bereits das dritte Kind. Allzu lange muss sich die Familie nicht mehr gedulden, bis sie ihr neues Mitglied willkommen heißen dürfen. Davor gönnten sich Tammy und ihre Liebsten jetzt aber noch einen Urlaub!

Via Instagram veröffentlichte die werdende Dreifach-Mutter mehrere Schnappschüsse an der Seite ihrer Rasselbande: Mit einem strahlenden Lächeln auf den Lippen grinsen die vier überglücklich vor einem Bungalow und dem weiten Meer in die Kamera. Diesen atemberaubenden Ausblick genießt die Familie übrigens auf den Malediven. Auf den Bildern kommt auch Tammys inzwischen äußerst praller Babybauch perfekt in einem Strickkleid zur Geltung.

Bevor die Gruppe also bald zu fünft verreisen wird, ließen sie es sich noch mal so richtig gut gehen. In Tammys Story waren auch einige Eindrücke ihrer Unterkunft zu sehen: Neben einer Badewanne mit Blick auf den Ozean gab es auch einige Hängematten und selbstverständlich einen Infinitypool, in dem die Kids planschen konnten.

Anzeige

Instagram / tammyhembrow Tammy Hembrow, Fitness-Influencerin

Anzeige

Instagram / tammyhembrow Tammy Hembrow, Webstar

Anzeige

Instagram / tammyhembrow Tammy Hembrow mit ihren Liebsten

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de