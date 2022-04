Sie wagen sich in ihr eigenes TV-Projekt! Davina (18) und Shania Geiss (17) sind bereits seit Jahren Teil der erfolgreichen Realityshow Die Geissens, in der das Leben von ihnen und ihren reichen Eltern Carmen (56) und Robert Geiss (58) begleitet wird. Bereits seit 2011 wird die Doku-Soap ausgestrahlt – doch die beiden Töchter wollen offenbar auf eigenen Beinen stehen: Davina und Shania starten ihre eigene Show!

Wie RTL2 nun mitteilte, wird "Davina & Shania – We love Monaco" am 9. Mai erstmals über die Fernsehbildschirme flimmern. Dreh- und Angelpunkt der neuen Sendung soll allem Anschein nach das aufregende Teenie-Leben der beiden TV-Bekanntheiten sein, die in ihre erste eigene Wohnung in Monaco ziehen. Somit müssen sich die zwei luxusliebenden Schwestern alleine den Herausforderungen des alltäglichen Lebens stellen.

Weiter hieß es, dass das Leben der beiden in insgesamt sechs Episoden dokumentiert werden soll – ab dem 23. Mai jeweils in Doppelfolgen auf RTL2 zu sehen. Im Anschluss an die TV-Ausstrahlung soll die neue Doku-Soap noch für 30 Tage kostenlos auf RTL+ verfügbar sein.

Familie Geiss: Carmen, Shania Tyra, Davina Shakira und Robert

Shania und Davina Geiss, TV-Stars

Davina und Shania Geiss

