Shawn Mendes (23) ist dafür bekannt, dass er gerne emotionale Themen in seinen Songs aufgreift – so auch die Trennung von Camila Cabello (25). Das Traumpaar gab im November 2021 überraschend bekannt, wieder getrennte Wege zu gehen. Erst kürzlich bestätigte der Kanadier, dass er in seinem neuesten Song "When You're Gone" das Liebes-Aus verarbeitet hatte. Nun zeigt Shawn erneut seine verletzliche Seite: Im Netz offenbarte er seine derzeitige Gefühlslage.

Auf Twitter teilte der Musiker nun einen offenen Brief mit seinen Fans, in dem er über seine privaten Probleme schreibt. "Ich habe Angst, dass die Leute weniger von mir halten könnten, wenn sie die Wahrheit kennen und sehen. [...] Die Wahrheit ist ein 23-Jähriger, der ständig das Gefühl hat, entweder zu fliegen oder zu ertrinken", heißt es dort. Der Musiker gab zu, dass er seine Gefühle teilen wollte, um ehrlich zu sein.

Dass der Songwriter aktuell mit seinem Gemütszustand hadert, könnte jedenfalls noch mit der Trennung von Camila zusammenhängen. Ebenfalls auf Twitter schilderte Shawn nämlich, dass er sich seitdem ziemlich einsam fühle und mit sich zu kämpfen habe. "Wenn man mit jemandem Schluss macht, weiß man nicht, was für ein Scheiß danach kommt", berichtete er in einem kurzen Video.

Getty Images Shawn Mendes und Camila Cabello bei den MTV Video Music Awards 2019

Getty Images Shawn Mendes, Sänger

Instagram / shawnmendes Camila Cabello und Shawn Mendes im November 2020

