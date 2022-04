Mit dieser Begegnung hat sie wohl nicht gerechnet! Bei Kampf der Realitystars erhielt Sissi Hofbauer ein besonderes Geschenk: Ihr Erzfeind Mike Cees zog ebenfalls in die Sala ein. Die beiden waren im Sommerhaus der Stars massiv aneinandergeraten, weil sie und ihr Freund Benjamin Melzer von Mikes Verhalten gegenüber seiner Frau Michelle Monballijn geschockt waren. Ihr Zusammentreffen sorgte also für richtig Zündstoff!

"Ich dachte, die knallt mir gleich eine", beschrieb Mike das erste Zusammentreffen mit seiner Feindin. Die erzählte den anderen Kandidaten auch direkt, was sie denn so verletzt hatte: In einem YouTube-Video hatte Mike ihrem Transgender-Freund Ben unterstellt, kein richtiger Mann zu sein. "Jemand, der ein guter Mensch ist, sagt nicht so was", stellte sie in Tränen aufgelöst fest. Für diese transphobe Aussage verlange sie eine aufrichtige Entschuldigung und konfrontierte ihn. Der 34-Jährige war sich zwar keiner Schuld bewusst, aber an einer Klärung am nächsten Tag stark interessiert. "Was soll diese Anschuldigung? Es ist nicht so. Mein Umfeld ist kunterbunt", stellte er deshalb noch mal klar.

Die anderen waren deshalb auch bereit, Mike eine zweite Chance zu geben. Für Sissi unverständlich, da sie seine freundliche Art lediglich für einen Trick halte.

"Solange da keine ernst gemeinte Entschuldigung in meine Richtung kommt, bin ich damit durch", stellte sie noch mal klar. Er wolle lediglich sein Image aufpolieren.

"Kampf der Realitystars", ab dem 13. April 2022, immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und samstags vorab in der Preview auf RTL+.

RTLZWEI Szene aus "Kampf der Realitystars"

Instagram / benjaminryanmelzer Ben Melzer mit seiner Verlobten Sissi Hofbauer

Instagram / mikecees_official Mike Cees-Monballijn, Januar 2021

