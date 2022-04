Bei Katie Price (43) geht es derzeit drunter und drüber. Im vergangenen Jahr ließ sich das einstige Model von ihrem Ex Kieran Hayler (35) scheiden, nachdem sie acht Jahre lang verheiratet waren. Seitdem liefern sich die zwei einen regelrechten Rosenkrieg – zuletzt verglich die Reality-TV-Bekanntheit ihren Ex sogar mit dem Pädophilen Jimmy Savile. Das könnte Folgen für sie haben: Katie könnte sogar zeitweise von Instagram geblockt werden!

Auf Instagram teilte sie nämlich vor wenigen Tagen ihren Fans mit, dass sie eine Dokumentation über den Sexualverbrecher schaute, was in ihr Erinnerungen an Kieran weckte. Denn auch er wird mit Vergewaltigungsvorwürfen konfrontiert, was Katie öffentlich teilte und mit Jimmy Savile verglich. Dagegen will die Plattform nun vorgehen, wie eine Quelle gegenüber The Sun verriet: "Meta versucht, die Vertreter von Katie zu kontaktieren, um die Beschwerden mit ihnen zu besprechen. Es kann gut sein, dass sie, wenn auch nur vorübergehend, von Instagram verbannt wird."

Auch der 35-Jährige selbst hat bereits rechtliche Schritte eingeleitet, da Katies Posts unter der Gürtellinie seien. "Es ist entsetzlich für Kieran und seine Familie", erklärte ein Sprecher vor wenigen Tagen. "Für eine Frau, die sich vehement für psychische Gesundheit und gegen Trollerei einsetzt, steht dies im Widerspruch zu den 'Werten', für die Katie Price angeblich eintritt", stellte dieser weiter klar.

Getty Images Katie Price und Kieran Hayler auf der UK-Premiere zu "Fifty Shades Darker" in London

Instagram / katieprice Katie Price im April 2022

Getty Images Kieran Hayler

