Kieran Hayler (35) leitet rechtliche Schritte ein! Acht Jahre lang war er mit Katie Price (43) verheiratet, ehe sich das Paar im Jahr 2021 endgültig scheiden ließ. Seither sind der Ex-Stripper und die Reality-TV-Bekanntheit nicht gut aufeinander zu sprechen. Nach Katies Alkoholfahrt hoffte der Brite sogar auf eine Haftstrafe für die fünffache Mutter. Doch nun geht Kieran selbst gegen sie vor: Weil Katie ihn mit einem Pädophilen verglichen hat, leitete Kieran juristische Schritte ein.

Nachdem die 43-Jährige eine Dokumentation über den pädophilen Sexualverbrecher Jimmy Savile geguckt hatte, merkte sie im Netz an, dass das Erinnerungen hervorrufe und teilte einen Artikel, der Kieran mit Vergewaltigungsvorwürfen in Verbindung bringt. Das will sich der 35-Jährige nun nicht mehr bieten lasen. "Kieran Hayler strebt rechtliche Schritte in Bezug auf den Social-Media-Post von Katie Price an", verkündete ein Sprecher gegenüber The Sun und fügte hinzu: "Es ist entsetzlich für Kieran und seine Familie."

In einem anwaltlichen Schreiben sei Katie bereits aufgefordert worden, ihre Beiträge zu löschen. "Für eine Frau, die sich vehement für psychische Gesundheit und gegen Trollerei einsetzt, steht dies im Widerspruch zu den 'Werten', für die Katie Price angeblich eintritt", kritisierte der Sprecher das Verhalten des einstigen Boxenluders.

Katie Price und Kieran Hayler bei einer Benefizveranstaltung in London, 2016

Kieran Hayler bei der Premiere von "Sonic The Hedgehog"

Katie Price, Model

