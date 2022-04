So stolz ist Daniela Büchner (44) auf ihren Sohn! Die Mallorca-Auswanderin ist bekannt für ihre Social-Media- und Trash-TV-Auftritte, doch ihre fünf Kinder zeigt sie dort eher selten. Auch wenn Danni viel von ihrem Leben auf Mallorca öffentlich teilt, ist ihr ältester Sohn Volkan Sinan auf Instagram fast nie zu sehen. Aber anlässlich des 20. Geburtstags von Volkan richtet die stolze Mama in einem Posting ein paar emotionale Worte und süße Schnappschüsse an ihren ältesten Sohn.

Es ist ein besonderer Tag für Danni, denn ihr Sohn aus erster Ehe mit Yılmaz Karabaş feiert seinen 20. Geburtstag. Die Fünffach-Mama widmet ihrem ältesten Sohn ein rührendes Posting auf Instagram und macht deutlich, wie stolz sie auf ihn ist. Danni erinnert unter einem süßen Kinderfoto an den Tag seiner Geburt zurück und schwelgt in Erinnerungen. Die glückliche Single-Mutter weist stolz auf die größten Stärken ihres Sohnes hin: "Du bist unheimlich sensibel, aber wenn du brüllst, dann wie ein Löwe", schreibt sie.

Doch nicht nur seine Mutter gratulierte dem 20-Jährigen zu seinem Ehrentag, sondern auch so einige Promis: Der Ex-Promi Big Brother-Kollege seiner Mutter Eric Sindermann (33) schreibt "Happy Birthday Volkan". Auch die Goodbye Deutschland-Auswanderin Caroline Robens gratuliert ihm und kommentiert: "Lass es krachen."

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner in der Umarmung zwischen ihren drei ältesten Kindern

Instagram / dannibuechner TV-Bekanntheit Danni Büchner und ihre Kinder

Instagram / https://www.instagram.com/dannibuechner/ Daniela Büchner mit ihren Kindern, 2021

