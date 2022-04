Das gab es lange nicht mehr! In letzter Zeit häuften sich die Sorgen um den Gesundheitszustand der Queen (95): Sie hatte mehrere wichtige Termine absagen müssen und auch sonst eher gebrechlich gewirkt. Deshalb wurden auch lange keine offiziellen Fotografien der britischen Monarchin veröffentlicht – bis jetzt! Anlässlich ihres 96. Geburtstags am 21. April teilte der Palast ein neues Bild der Queen!

Das Foto, das auf dem offiziellen Instagram-Account des Königshauses veröffentlicht wurde, stammt aus dem vergangenen Monat und wurde im Rahmen der Royal Windsor Horse Show gemacht. Deshalb ist die Queen darauf auch mit zwei weißen Pferden im Park von Schloss Windsor zu sehen, die sie an den Zügeln hält. In der Bildunterschrift wird dann auch erklärt, dass es sich dabei um zwei Tiere handelt, die der reitbegeisterten Königin besonders viel bedeuten: "Ihre Majestät mit zwei ihrer Lieblingsponys, Bybeck Katie und Bybeck Nightingale."

Zuletzt bekamen die Royal-Fans die Queen Ende März bei einer emotionalen Veranstaltung zu Gesicht: Die britische Monarchin nahm an dem Gottesdienst zu Ehren ihres verstorbenen Ehemanns Prinz Philip (✝99) in der Westminster Abbey teil. Bei der Gedenkfeier wirkte die Queen allerdings sehr geschwächt – sie musste sich nämlich zusätzlich zu ihrem Gehstock auch an ihren Sohn Prinz Andrew (62) stützen.

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. als Jugendliche

Anzeige

MEGA Queen Elizabeth II. auf Schloss Windsor

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II., britisches Königsoberhaupt

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de