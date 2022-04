Für Anita Schwarz (21) lief das Trampolin-Shooting bei Germany's next Topmodel alles andere als gut! Die gelernte Hotelfachfrau konnte bei der Challenge weder den Star-Fotografen Yu Tsai noch die Chefjurorin Heidi Klum (48) mit ihrer Leistung überzeugen: Die Profis kritisierten das Nachwuchsmodel scharf – und das setzte der Kandidatin schwer zu: Anita brach am Abend nach dem Shooting sogar in Tränen aus!

Am Abend nach der Fotosession setzte sich Anita mit ihrer Bezugsperson Vivien Sterk (22) in der Modelvilla zusammen – und dabei flossen bei der Dunkelhaarigen so einige Tränen. "Das war das erste Shooting, bei dem ich sage: 'Boah, ich hab echt kein Spaß gehabt'", resümierte die 21-Jährige und gewährte einen Einblick in ihre Gefühlslage: "Das war für mich nur Druck – nur Entmutigung und Druck. Ich hatte pure Angst."

Vivien versuchte daraufhin Anita zu trösten und ihr Mut zu machen. "Ich weiß, dass Vivi hinter mir steht – und meine Freunde und Familie stehen auch hinter mir", betonte Anita daraufhin unter Tränen. Allerdings sei sie für ihren Traum vom Modeln immer belächelt worden und mache sich deshalb selbst großen Druck.

ProSieben / Sven Doornkaat Heidi Klum und Yu Tsai bei "Germany's next Topmodel"

Instagram / anita.gntm22.official Anita Schwarz im März 2022

Instagram / vivien.gntm22.official Vivien Sterk, GNTM-Kandidatin 2022

