Anita Schwarz (21) will bei privaten Unternehmungen wohl lieber ihre Ruhe haben. In der aktuellen Staffel von Germany's next Topmodel kämpfen momentan noch elf Kandidatinnen um den begehrten Titel. Durch die Show haben sich die Kandidatinnen inzwischen auch eine große Fangemeinschaft aufbauen können. Kein Wunder also, dass die Nachwuchsmodels immer wieder auf der Straße angesprochen werden. Jetzt verriet Anita allerdings, dass sie sich immer etwas unbehaglich fühlen würde, wenn sie in der Öffentlichkeit erkannt und abgesprochen wird.

"Also für mich ist es einfach nur unangenehm", gestand die gelernte Hotelfachfrau jetzt ehrlich im Promiflash-Interview. Momentan würde sie sich noch immer fragen, wieso die Fans überhaupt Bilder mit ihr machen wollten. Zudem verriet die in Neustadt an der Donau lebende Beauty, dass sie am liebsten jedes Foto mit einem Fan überprüfen würde, um zu schauen, ob sie selbst sich auf dem jeweiligen Schnappschuss auch wirklich gefalle. Dennoch glaubt die 21-Jährige wohl, dass sie sich an den Medientrubel noch gewöhnen werde. "Es ist ja auch total süß", versicherte Anita.

Zu dem "Event Doing the Lit Social Media Shit"-Event, das im Rahmen der Berlin Fashion Week stattfand, wurde die dunkelhaarige Schönheit von zweien ihrer Mitstreiterinnen begleitet. Während Lena Denise Krüger (21) Anitas Meinung bezüglich des Posierens mit Supportern durchaus teilte, war Vivien Sterk (22) da ganz anderer Ansicht. "Also, wenn Leute mich auf der Straße erkennen und Bilder mit mir machen wollen – da freue ich mich immer extrem drüber. [...] Ich find’s megasüß", versicherte die 21-Jährige.

Instagram / anita.gntm22.official Anita Schwarz im April 2022

Instagram / anita.gntm22.official Anita Schwarz, GNTM-Kandidatin 2022

Instagram / vivien.gntm22.official Vivien Sterk, "Germany's next Topmodel"-Teilnehmerin 2022

