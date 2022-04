Wer wird den Einzug in die Top Ten verpassen? Bei Germany's next Topmodel geht es so langsam in die heiße Phase: Nur noch elf Kandidatinnen sind übrig. Sie alle träumen davon, am Ende als Siegerin hervorzugehen. Etliche Herausforderungen haben die Modelanwärterinnen bis jetzt schon meistern können – wie etwa Castingmarathons, Werbedrehs oder das alljährliche Nacktshooting, das schon vorab für Aufsehen sorgte. Doch für wen könnte es heute eng werden?

Martina (50), Juliana und Noëlla konnten bereits zwei große Jobs für sich ergattern und stehen damit rein jobtechnisch an der Spitze – doch sie sind nicht die Einzigen, die bei den Kunden gut ankommen. Luca (20) stand beispielsweise für Invisibobble vor der Kamera, während Lou-Anne (18) für das Faces-Magazin abgelichtet wurde. Und auch Anita (21), Sophie sowie Vivien (22) sahnten beide je einen Job ab.

Etwas mauer sieht es dagegen bei den übrigen Kandidatinnen aus: Vanessa, Lena (21) und Lieselotte haben bisher gar keinen Job an Land ziehen können. Vanessa sticht aber durch ihr krasses Umstyling heraus, während Lena mit ihren schönen Kurven punkten kann. Und auch in der ehemaligen Sängerin Lieselotte scheint Heidi Klum Potenzial zu sehen: Immer wieder schwärmte sie von dem Best-Ager-Model. Doch eine der Kandidatinnen wird heute die Sendung verlassen müssen. Mit wessen Rauswurf rechnet ihr heute? Stimmt unten ab!

ProSieben / Richard Hübner Noëlla, Vanessa, Vivien, Luca und Sophie bei "Germany's next Topmodel" 2022

Instagram / mgt_wondermind Martina, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2022

Instagram / lieselotte.gntm22.official Lieselotte, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2022

Instagram / lena.denise GNTM-Kandidatin Lena

Instagram / anitasch_ Anita, GNTM-Kandidatin 2022

Instagram / juliana.crst Juliana, Kandidatin bei der 17. Staffel von "Germany's next Topmodel"

Instagram / louanne_louisa Lou-Anne Gleissenebner-Teskey, GNTM-Kandidatin 2022

