Jessica Haller (32) hat keine Lust mehr. 2014 erlangte die Influencerin durch ihre Teilnahme an Der Bachelor Bekanntheit. Seither war die Mutter einer Tochter in weiteren Reality-TV-Formaten zu sehen. Doch nachdem sie 2017 als Bachelorette im Fernsehen nach ihrer großen Liebe suchte, zog sich der Social-Media-Star aus dem TV zurück. Nun verriet Jessi, dass sie nicht vorhabe, wieder an einer Reality-TV-Show teilzunehmen.

Im Rahmen eines Q&As auf Instagram offenbarte die 32-Jährige, dass sie in Zukunft nicht mehr bei Reality-Formaten zu sehen sein wird. "Ich würde heute an keiner Show mehr teilnehmen, weil sie mir einfach zu anstrengend wären", plauderte die TV-Bekanntheit aus. Zudem habe sie während ihrer Teilnahme an den bisherigen Formaten auch einige schlechte Erfahrungen gemacht.

Dennoch sei sie dankbar für alles, was sie erlebt hat – sowohl die guten als auch die weniger guten Erfahrungen. "Und ja, jede Erfahrung von damals hat mich heute zu dieser Frau gemacht, die ich heute bin", gestand Jessica ein. So lernte sie dank ihrer Teilnahme an der Bachelorette ihren jetzigen Ehemann Johannes Haller (34) kennen.

Anzeige

Instagram / jessica_haller Jessica Haller, Influencerin

Anzeige

Instagram / jessica_haller Jessica Haller, ehemalige Bachelorette

Anzeige

Instagram / jessica_haller Johannes und Jessica Haller in Mexiko

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de