Es geht endlich weiter! Aufgrund der Osterfeiertage musste Let's Dance in der vergangenen Woche pausieren. Diese Gelegenheit nutzten die Promis unter anderem, um mit ihren Liebsten zu verreisen. Doch jetzt werden wieder die Tanzschuhe angezogen, denn das harte Training für die Show geht in eine neue Runde. Nun wurde bekannt gegeben, welche Tänze die Tanzpaare am kommenden Freitag aufs Parkett bringen werden!

In der achten Show von "Let's Dance" tanzen Sarah Mangione (31) und Vadim Garbuzov (34) einen Quickstep zum Song "Fascination" von Alphabeat. René Casselly (25) und Kathrin Menzinger (33) wollen mit einer Salsa zu "Iboru Iboya" von La Maxima 79 überzeugen. Zu "Kiss" von Tom Jones (81) performen Amira Pocher (29) und Massimo Sinató (41). Einen Quickstep zu "Another Day of Sun" vom La La Land Cast geben Janin Ullmann (40) und Zsolt Sándor Cseke (34) zum Besten. Fans dürfen sich außerdem auf einen Tango von Mike Singer (22) und Christina Luft (32) zu "Tell It To My Heart" von Meduza und Hozier (32) freuen.

Auch können die Zuschauer gespannt sein, wie sich Autor Bastian Bielendorfer (37) in der achten Show schlagen wird. Er gehört tänzerisch zu den schwächsten, aber unterhaltsamsten Kandidaten der aktuellen Staffel. Er tanzt mit seiner Tanzpartnerin Ekaterina Leonova (34) einen Paso Doble zu "Les Toreadors" von Georges Bizet. Mathias Mester (35) gehört ebenfalls zu den Lieblingen der neuen Staffel. Der kleinwüchsige Ex-Athlet will seine Fans mit einem Slowfox zu "For Once In My Life" von Stevie Wonder (71) überzeugen.

