So verliebt zeigen sich Amira (29) und Oliver Pocher (44) nur selten! Eigentlich ist die Podcasterin aufgrund ihrer Let's Dance-Teilnahme derzeit ordentlich eingespannt und trainiert fleißig mit Massimo Sinató (41). Dank der Osterpause konnte sie das Tanzstudio nun aber für eine Weile hinter sich lassen und urlaubt mit ihrer Familie in der Wüste. Dabei genießt die Beauty offenbar vor allem die Zeit mit ihrem Gatten: Im Netz teilte Amira jetzt ein süßes Pärchenfoto mit Olli.

Via Instagram postete die 29-Jährige den niedlichen Schnappschuss. Auf einem Sofa mitten in der Wüste kuschelt sich Amira an ihren Ehemann und strahlt über das ganze Gesicht, während Olli ihr einen Kuss auf die Wange drückt. Ihren Beitrag versah die zweifache Mutter mit einem Sonnen- und einem Herz-Emoji. Dass solche Fotos der beiden rar gesät sind, ist auch ihren Followern bewusst. "Oh wie süß! Welch seltenes Bild von euch beiden. Gerne mehr davon", kommentierte ein Fan.

Wie wichtig ihr die Zweisamkeit mit ihrem Partner ist, betonte Amira bereits im Interview mit RTL. "Wir schauen, dass wir regelmäßig Date-Nights machen. Dass wir auch Dinge unternehmen", erzählte die gebürtige Österreicherin. Wegen ihrer "Let's Dance"-Teilnahme sei das in letzter Zeit allerdings schwierig gewesen.

Getty Images Amira Pocher und Massimo Sinató bei "Let's Dance" 2022

Instagram / amirapocher Amira und Oliver Pocher im April 2022

Gulotta, Francesco / ActionPress Amira und Oliver Pocher

